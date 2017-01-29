"Шахтер" подтвердил аренду Будковского в "Анжи"

Украинец продолжит карьеру в российском чемпионате.
Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее форвард продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года.
Отметим, что Будковский провел первую половину сезона именно в "Анжи". В текущем сезоне российской Премьер-лиги Будковский провел 17 матчей и забил 3 гола, после чего вернулся в "Шахтер", но после первого сбора тренерский штаб Паулу Фонсеки решил вычеркнуть игрока из своих ближайших планов.
Отметим, что в настоящее время в расположении "Шахтера" осталось трое нападающих: Факундо Феррейра, Андрей Борячук и новичок команды Густаво Бланко-Лещук.
Напомним, в нынешнее трансферное окно донецкий клуб покинули Евгений Селезнев ("Карабюкспор"), Эдуардо (свободный агент), а также карьеру завершил Вячеслав Шевчук.ФК Шахтер