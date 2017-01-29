"Шахтер" подтвердил аренду Будковского в "Анжи"

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Будковский провел первую половину сезона именно в "Анжи" ФК Шахтер

Нападающий "Шахтера"перешел в "Анжи" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее форвард продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года.

Отметим, что Будковский провел первую половину сезона именно в "Анжи". В текущем сезоне российской Премьер-лиги Будковский провел 17 матчей и забил 3 гола, после чего вернулся в "Шахтер", но после первого сбора тренерский штаб Паулу Фонсеки решил вычеркнуть игрока из своих ближайших планов.

Отметим, что в настоящее время в расположении "Шахтера" осталось трое нападающих: Факундо Феррейра, Андрей Борячук и новичок команды Густаво Бланко-Лещук.

Напомним, в нынешнее трансферное окно донецкий клуб покинули Евгений Селезнев ("Карабюкспор"), Эдуардо (свободный агент), а также карьеру завершил Вячеслав Шевчук.