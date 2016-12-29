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Сейв вратаря сборной Украины по гандболу попал в топ-30 за 2016 год

29 декабря в 22:40

Игорь Чуприна - единственный украинец в хит-парадах Европейской федерации гандбола.

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Чуприна - основной голкипер сборной Украины
XSport
Сейв вратаря сборной Украины по гандболу и словацкого "Тартана" Игоря Чуприны, который недавно продлил контракт с клубом на два года, попал в топ-30 сейвов за 2016-й год по версии EHF. Фрагмент с отраженным ударом можно посмотреть на 34-й секунде видео.

Напомним, 26-летний Игорь Чуприна с осени 2015 года является основным вратарем сборной Украины. Он второй сезон играет в Лиге чемпионов с "Татраном", куда перешел из российского "Локомотива".

Дважды его сейвы становились лучшими в турах Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016, а в нынешнем сезоне как раз после матча против "Медведей" сейв Чуприны занял второе место в топ-пятерке лучших сейвов тура.

Кроме Игоря, в "Татране" играют еще два украинца - 41-летний вратарь Вадим Бражник и ровесник Чуприны Вячеслав Садовой, ставший лучшим бомбардиром сборной Украины в двух матчах отбора на Евро-2018.

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Ранее, украинский "Мотор" вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов.

По материалам: XSport.ua
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Тэги сейв Украина гандбол
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