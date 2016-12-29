Сейв вратаря сборной Украины по гандболу попал в топ-30 за 2016 год

Игорь Чуприна - единственный украинец в хит-парадах Европейской федерации гандбола.
Напомним, 26-летний Игорь Чуприна с осени 2015 года является основным вратарем сборной Украины. Он второй сезон играет в Лиге чемпионов с "Татраном", куда перешел из российского "Локомотива".
Дважды его сейвы становились лучшими в турах Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016, а в нынешнем сезоне как раз после матча против "Медведей" сейв Чуприны занял второе место в топ-пятерке лучших сейвов тура.
Кроме Игоря, в "Татране" играют еще два украинца - 41-летний вратарь Вадим Бражник и ровесник Чуприны Вячеслав Садовой, ставший лучшим бомбардиром сборной Украины в двух матчах отбора на Евро-2018.
Ранее, украинский "Мотор" вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов.XSport.ua