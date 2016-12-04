"Мотор" вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

Украинская команда в Харькове обыграла турецкий "Бешикташ".
Лига чемпионов. Группа D. Девятый тур
"Мотор" (Украина) – "Бешикташ" (Турция) - 34:28 (20:13)
"Мотор": Калараш (9), Пуховски (7), Жук (6), Шельменко (4), Кубатко (3), Жуков (2), Сорока (2), Буйненко (1)
"Бешикташ": Вразалич (8), Дачевич (6), Озбахар (4), Дон (3), Холберт (3), Радойкович (3), Прибак (1)
Отметим, что эта победа стала для "Мотора" пятой подряд в групповом этапе Лиги чемпионов. В турнирной таблице украинская команда идет на втором месте, отставая от французского "Нанта" на два очка.
В последнем туре чемпион Украины отправится в гости к аутсайдеру группы датскому "Хольстебро".
Напомним, в прошлом сезоне "Мотор" завершил выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.ZN.UA