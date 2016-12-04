"Мотор" вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

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Украинская команда в Харькове обыграла турецкий "Бешикташ".

"Мотор" идет на втором месте в своей группе handball.motorsich.com

"Мотор" в матче девятого тура группового этапаобыграл "Бешикташ", тем самым досрочно гарантировав себе выход из группы в плей-офф раунд.

Лига чемпионов. Группа D. Девятый тур

"Мотор" (Украина) – "Бешикташ" (Турция) - 34:28 (20:13)

"Мотор": Калараш (9), Пуховски (7), Жук (6), Шельменко (4), Кубатко (3), Жуков (2), Сорока (2), Буйненко (1)

"Бешикташ": Вразалич (8), Дачевич (6), Озбахар (4), Дон (3), Холберт (3), Радойкович (3), Прибак (1)

Отметим, что эта победа стала для "Мотора" пятой подряд в групповом этапе Лиги чемпионов. В турнирной таблице украинская команда идет на втором месте, отставая от французского "Нанта" на два очка.

В последнем туре чемпион Украины отправится в гости к аутсайдеру группы датскому "Хольстебро".

Напомним, в прошлом сезоне "Мотор" завершил выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.