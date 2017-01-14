Селезнев дебютировал в чемпионате Турции без голов

Украинский нападающий не отметился полезными действиями в своем первом официальном поединке за "Карабюкспор".
В поединке 17-го тура турецкой лиги против "Акхисар Беледие" Селезнев вышел на поле в стартовом составе, но отметиться голом не сумел, записав себе в пассив желтую карточку. Встреча завершилась минимальной победой "Карабюкспора" - 1:0.
Стоит отметить, что еще один украинец Александр Рыбка в заявку на игру не попал - кипер получил серьезную травму и не поможет "Карабюкспору" в ближайшие шесть недель.
Напомним, ранее в составе турецкого "Фенербахче" успешно дебютировал полузащитник сборной Украины Александр Караваев.ZN.UA