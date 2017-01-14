Селезнев дебютировал в чемпионате Турции без голов

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Украинский нападающий не отметился полезными действиями в своем первом официальном поединке за "Карабюкспор".

Селезнев не смог забить в первом матче twitter.com

Бывший нападающий сборной Украины и донецкого "Шахера"дебютировал в качестве игрока "Карабюкспора" в чемпионате Турции.

В поединке 17-го тура турецкой лиги против "Акхисар Беледие" Селезнев вышел на поле в стартовом составе, но отметиться голом не сумел, записав себе в пассив желтую карточку. Встреча завершилась минимальной победой "Карабюкспора" - 1:0.

Стоит отметить, что еще один украинец Александр Рыбка в заявку на игру не попал - кипер получил серьезную травму и не поможет "Карабюкспору" в ближайшие шесть недель.

Напомним, ранее в составе турецкого "Фенербахче" успешно дебютировал полузащитник сборной Украины Александр Караваев.