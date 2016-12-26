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Селезнев стал игроком "Карабюкспора"

26 декабря в 09:41

Украинский нападающий продолжит карьеру в Турции.

Селезнев
Селезнев покинул Украину
ФК Шахтер
Форвард Евгений Селезнев покинул донецкий "Шахтер" и подписал контракт с турецким "Карабюкспором". Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Детали соглашения не уточняются. Об уходе Селезнева из "Шахтера" стало известно еще неделю назад. Стороны добровольно пришли к соглашению, поэтому ни турецкий клуб, ни футболист не должны платить компенсацию.

31-летний нападающий в очередной раз вернулся в донецкую команду в мае, подписав контракт на два года, но новый главный тренер "горняков" Паулу Фонсека не видел игрока в составе. С июля по декабрь Селезнев провел всего шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев может вернуться в "Днепр", за который успешно выступал в 2009-11 и 2012-15 годах и выходил в финал Лиги Европы сезона 2014/15.

Стоит отметить, что нападающий занимает третье место среди лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины - на его счету 111 голов в 230 матчах. Также Селезнев провел 52 поединка и забил 11 мячей в футболке сборной Украины.

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Напомним, во время зимней паузы "Шахтер" также попрощался с хорватским нападающим Эдуардо.

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Шахтер Селезнев футбол Эдуардо Карабюкспор
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