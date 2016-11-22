Сборная Украины получила соперников по Евробаскету-2017

Украинцы будут выступать в Израиле.
Результат жеребьевки:
Группа А: Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия, Словения
Группа В: Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия, Германия
Группа С: Хорватия, Чехия, Испания, Черногория, Румыния, Венгрия
Группа D: Великобритания, Турция, Сербия, Латвия, Россия, Бельгия
Евробаскет-2017 станет четвертым подряд, в котором сыграет наша национальная команда. Напомним, что он пройдет в четырех странах: Финляндии, Румынии, Израиле и Турции. Матчи плей-офф будет принимать Стамбул.ZN.UA