Сборная Украины получила соперников по Евробаскету-2017

Украинцы будут выступать в Израиле.

Украина выступит в группе B XSport.ua

Сегодня, 22 ноября, в Стамбуле состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в следующем году. Сборная Украины, которая, оказалась в группе В и проведет свои матчи в Израиле, так как сборная этой страны-организатора стала соперником украинцев.

Результат жеребьевки:

Группа А: Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия, Словения

Группа В: Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия, Германия

Группа С: Хорватия, Чехия, Испания, Черногория, Румыния, Венгрия

Группа D: Великобритания, Турция, Сербия, Латвия, Россия, Бельгия

Евробаскет-2017 станет четвертым подряд, в котором сыграет наша национальная команда. Напомним, что он пройдет в четырех странах: Финляндии, Румынии, Израиле и Турции. Матчи плей-офф будет принимать Стамбул.