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Сборная Украины получила соперников по Евробаскету-2017

22 ноября в 17:36

Украинцы будут выступать в Израиле.

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Украина выступит в группе B
XSport.ua
Сегодня, 22 ноября, в Стамбуле состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в следующем году. Сборная Украины, которая с трудом пробилась на турнир, оказалась в группе В и проведет свои матчи в Израиле, так как сборная этой страны-организатора стала соперником украинцев.

Результат жеребьевки:

Группа А: Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия, Словения

Группа В: Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия, Германия

Группа С: Хорватия, Чехия, Испания, Черногория, Румыния, Венгрия

Группа D: Великобритания, Турция, Сербия, Латвия, Россия, Бельгия

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Евробаскет-2017 станет четвертым подряд, в котором сыграет наша национальная команда. Напомним, что он пройдет в четырех странах: Финляндии, Румынии, Израиле и Турции. Матчи плей-офф будет принимать Стамбул.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евробаскет-2017 баскетбол сборная жеребьевка
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