Сборная Украины дома уступила Словении в заключительном матче отбора на Евробаскет-2017

Украинцам остается надеяться на попадание в число лучших команд среди тех, что займут в своих группах вторые места.
Подопечные Евгения Мурзина могли претендовать на победу в матче, однако провалили вторую половину заключительной четверти и в итоге проиграли с разницей в одиннадцать очков.
Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)
Украина: Лукашов (14 + 7 подборов), Мишула (12), Корниенко (9)
Словения: Г. Драгич (22 + 5 передач), Препелич (15 + 6 передач), Омич (15 + 9 подборов)
Таким образом, украинцы с четырьмя победами в шести матчах завершили отбор на втором месте в своей группе - пропустив вперед Словению, которой проиграли дважды, и опередив Болгарию и Косово.
Судьба сборной Украины решится по итогам заключительных матчей в других группах. Согласно регламенту соревнований в финальный турнир пройдут победители своих групп, а также четыре лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места.
Напомним, в предыдущем матче квалификации украинцы в Литве обыграли Косово со счетом 100:61.ZN.UA