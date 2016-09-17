Сборная Украины дома уступила Словении в заключительном матче отбора на Евробаскет-2017

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Украинцам остается надеяться на попадание в число лучших команд среди тех, что займут в своих группах вторые места.

Украинцы не справились со словенцами ФБУ

Сборная Украины в Киеве проиграла сборной Словении в заключительном матче квалификации на Евробаскет-2017.

Подопечные Евгения Мурзина могли претендовать на победу в матче, однако провалили вторую половину заключительной четверти и в итоге проиграли с разницей в одиннадцать очков.

Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)

Украина: Лукашов (14 + 7 подборов), Мишула (12), Корниенко (9)

Словения: Г. Драгич (22 + 5 передач), Препелич (15 + 6 передач), Омич (15 + 9 подборов)

Таким образом, украинцы с четырьмя победами в шести матчах завершили отбор на втором месте в своей группе - пропустив вперед Словению, которой проиграли дважды, и опередив Болгарию и Косово.

Судьба сборной Украины решится по итогам заключительных матчей в других группах. Согласно регламенту соревнований в финальный турнир пройдут победители своих групп, а также четыре лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места.

Напомним, в предыдущем матче квалификации украинцы в Литве обыграли Косово со счетом 100:61.