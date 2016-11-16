Сборная Украины остается в топ-30 рейтинга ФИФА

Украинцы избежали падения в рейтинге сборных мира благодаря последним результатам.

Украинская сборная пополнила копилку очков за счет двух побед football.ua

ФИФА опубликовала. Сборная Украины в нем сохранила свое 29-е место.

Тройка лидеров списка осталась прежней - Аргентина, Германия и Бразилия. В пятерку сильнейших команд планеты также входят Бельгия и Колумбия. Наибольшего прогресса добился Иран - команда поднялась сразу на 10 позиций и занимает 27-е место.

Рейтинг ФИФА

1 (1). Аргентина – 1621

2 (3). Германия – 1465

3 (4). Бразилия – 1410

4 (2). Бельгия – 1382

5 (4). Колумбия – 1361

6 (6). Чили – 1273

7 (8). Франция – 1271

8 (7). Португалия – 1231

9 (9). Уругвай – 1175

10 (11). Испания – 1168...

29 (29). Украина – 803

Напомним, в ноябре Украина провела два матча и оба раза побеждала. Подопечные Андрея Шевченко одолели Финляндию (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018, а также в товарищеской встрече справились с Сербией (2:0).