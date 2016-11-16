Сборная Украины остается в топ-30 рейтинга ФИФА

Украинцы избежали падения в рейтинге сборных мира благодаря последним результатам.
Тройка лидеров списка осталась прежней - Аргентина, Германия и Бразилия. В пятерку сильнейших команд планеты также входят Бельгия и Колумбия. Наибольшего прогресса добился Иран - команда поднялась сразу на 10 позиций и занимает 27-е место.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Аргентина – 1621
2 (3). Германия – 1465
3 (4). Бразилия – 1410
4 (2). Бельгия – 1382
5 (4). Колумбия – 1361
6 (6). Чили – 1273
7 (8). Франция – 1271
8 (7). Португалия – 1231
9 (9). Уругвай – 1175
10 (11). Испания – 1168...
29 (29). Украина – 803
Напомним, в ноябре Украина провела два матча и оба раза побеждала. Подопечные Андрея Шевченко одолели Финляндию (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018, а также в товарищеской встрече справились с Сербией (2:0).fifa.com