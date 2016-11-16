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Ротань сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную

16 ноября в 11:52

Полузащитник вошел в пятерку главных "долгожителей" главной команды страны.

Ротань
Ротаню осталось провести 6 матчей до показателя Гусева
XSport.ua
Сборная Украины в Харькове провела товарищеский поединок против сборной Сербии. Украинцы одержали победу, забив по голу в каждом из таймов.

Полузащитник "Днепра" Руслан Ротань провел на поле весь второй тайм, а минувший матч стал уже 92-м для ветерана в футболке национальной сборной. Аналогичное количество поединков на международном уровне у вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского.

Ротаня и Шовковского опережают только три футболиста - Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111 матчей) и Олег Гусев (98 матчей). Лидер "Днепра" дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Турции (0:0), который состоялся 12 февраля 2003 года. С того времени полузащитник забил 8 голов.

Смотрите фото: Украина - Сербия: лучшие фото матча

Стоит отметить, что сборная Украины завершает текущий год при главном тренере Андрее Шевченко без поражений: 3 победы и 2 ничьи.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Ротань Шовковский сборная Сербия футбол
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