Шевченко доволен тем, как сборная завершила год

Главный тренер "желто-синих" прокомментировал результат матча с Сербией.

Шевченко доволен приемом сборной в Харькове ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями после победы над сборной Сербии в товарищеском матче.

"Наверное, и нельзя было пожелать лучшего завершения сезона для сборной Украины: две игры - две победы. Я доволен. Сегодня мы дали возможность сыграть тем футболистам, которые не принимали участия в поединке с Финляндией. При этом не изменили своим принципам: контролировали игру, хоть и была некая нервозность в первые минуты поединка. В целом, получили сегодня много положительной информации. Все в порядке. Футбольный год для сборной закончен", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

"Мы довольны тем, как в Харькове приняли сборную. Со своей стороны мы также попытались уделить максимум внимания городу: заехали в детскую спортивную школу, а потом в военный госпиталь, где проведали солдат, поддержали их и пригласили на матч тех, у кого есть возможность приехать на стадион.

Много всего хорошего подарил этот день. Рад, что хоть мы и поменяли состав, все ребята очень хорошо сыграли, не изменив нашим принципам, - пытались играть в футбол, контролировали мяч, создавали моменты. Положительный день", - отметил тренер.

Также Шевченко рассказал о ближайших планах: "В первую очередь, в декабре мы соберемся, чтобы посетить украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером". И постараемся пообщаться с тренерскими штабами "Динамо", "Шахтера" и "Зари". Кроме того, как я уже говорил, будем планировать на начало следующего года небольшой сбор или турнир для сборников. Постараемся привлечь к нему наши ведущие клубы. Если же это будет невозможно, то будем рассчитывать на то, что они дадут возможность своим футболистам принять участие в таком сборе, чтобы мы могли провести контрольный поединок". Читайте также: Украина - Сербия: ключевые моменты матча

Напомним, Украина обыграла Сербию со счетом 2:0. Голы забили Евгений Шахов и Андрей Ярмоленко.