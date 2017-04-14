Сборная Украины может провести матчи с Аргентиной, Италией и Германией

ФФУ ведет переговоры с грандами мирового футбола.
"Несколько дней назад пришло подтверждение от Аргентинской футбольной ассоциации о возможном товарищеском матче наших сборных. Но все это еще находится в стадии переговорного процесса. Мы продолжаем переговоры с грандами. Общаемся с Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола, другими сторонами", - сказал Павелко.
"Отдельно есть еще желание тренерского штаба и видение, с каким соперником сборная Украины хочет проводить спаринги перед официальными матчами. Это обсуждается с комитетом сборных и тренерами команды, и решение по каждому товарищескому матчу имеет свои веские аргументы".
Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Мальтой 6 июня.Sport Arena