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Сборная Украины может провести матчи с Аргентиной, Италией и Германией

14 апреля в 22:12

ФФУ ведет переговоры с грандами мирового футбола.

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ФФУ ищет соперников для сборной
ФФУ
Федерация футбола Украины пытается договориться о проведении товарищеских поединков с Аргентинской федерацией футбола, Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

"Несколько дней назад пришло подтверждение от Аргентинской футбольной ассоциации о возможном товарищеском матче наших сборных. Но все это еще находится в стадии переговорного процесса. Мы продолжаем переговоры с грандами. Общаемся с Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола, другими сторонами", - сказал Павелко.

"Отдельно есть еще желание тренерского штаба и видение, с каким соперником сборная Украины хочет проводить спаринги перед официальными матчами. Это обсуждается с комитетом сборных и тренерами команды, и решение по каждому товарищескому матчу имеет свои веские аргументы".

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Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Мальтой 6 июня.

По материалам: Sport Arena
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Тэги футбол ФФУ Павелко сборная
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