Футболист сборной Украины Зозуля получил должность в ФФУ

Нападающий будет представлять интересы действующих игроков.
В Исполкоме ФФУ освободилось место представителя действующих игроков после того, как карьеру решил завершить Анатолий Тимощук. Именно его роль будет исполнять в дальнейшем Зозуля.
Кроме того, в состав членов Исполкома также был включен спортивный директор сборных команд Украины и президент Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников.
Напомним, ранее фанаты "Волыни" потребовали лишить Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка".Sport Arena