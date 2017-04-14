Футболист сборной Украины Зозуля получил должность в ФФУ

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Нападающий будет представлять интересы действующих игроков.

Зозуля будет представлять в Исполкоме интересы игроков ФФУ

Нападающий испанского "Бетиса" и сборной Украиныстал членом Исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ). Об этом сообщила Sport Arena.

В Исполкоме ФФУ освободилось место представителя действующих игроков после того, как карьеру решил завершить Анатолий Тимощук. Именно его роль будет исполнять в дальнейшем Зозуля.

Кроме того, в состав членов Исполкома также был включен спортивный директор сборных команд Украины и президент Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников.

Напомним, ранее фанаты "Волыни" потребовали лишить Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка".