Сборная Канады выиграла Кубок мира по хоккею

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Канадцы в финале дважды оказались сильнее европейцев.

Канадцы снова стали первыми ESPN

Состоялся второй матч финальной серии, который проходил в Торонто. Сборная Канады снова одержала победу над командой Европы и взяла трофей, подтвердив статус фаворита.

На старте поединка Здено Хара вывел Европу вперед, после чего канадцы уступали до самой концовки противостояния. Тем не менее, когда европейцы находились лишь в нескольких минутах от успеха, сборная Канады забросила две шайбы. Сначала Патрис Бержерон реализовал большинство, после чего Брэд Маршан вывел канадцев вперед уже в меньшинстве.

Первый матч финальной серии также завершился в пользу Канады (3:1), поэтому хозяева турнира завоевали трофей.

Кубок мира по хоккею, финальная серия - 0:2

Сборная Европы - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Напомним, чемпионат мира по хоккею в мае также выиграла сборная Канады.