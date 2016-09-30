Сборная Канады выиграла Кубок мира по хоккею

Канадцы в финале дважды оказались сильнее европейцев.
На старте поединка Здено Хара вывел Европу вперед, после чего канадцы уступали до самой концовки противостояния. Тем не менее, когда европейцы находились лишь в нескольких минутах от успеха, сборная Канады забросила две шайбы. Сначала Патрис Бержерон реализовал большинство, после чего Брэд Маршан вывел канадцев вперед уже в меньшинстве.
Первый матч финальной серии также завершился в пользу Канады (3:1), поэтому хозяева турнира завоевали трофей.
Кубок мира по хоккею, финальная серия - 0:2
Сборная Европы - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Напомним, чемпионат мира по хоккею в мае также выиграла сборная Канады.ZN.UA