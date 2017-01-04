Салидо отказался от реванша с Ломаченко – промоутер

Мексиканскому боксеру больше не интересен бой против украинца.

В 2014-м году Ломаченко проиграл Салидо lomachenko.com

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) Боб Арум рассказал, почему мексиканец(43-4-13, 30 КО) отказался от реванша с украинцем.

"Орландо Салидо струсил. Только этим можно объяснить его отказ. Он запросил сумасшедшие деньги, и мы согласились им их заплатить. А потом он сказал "нет". Он просто отказался принимать бой. Почему? Потому что он знает, что не сможет выиграть у Ломаченко. В первый раз ему просто повезло", - сообщил Арум.

Напомним, первая встреча Василия Ломаченко и Орландо Салидо состоялась в 2014 году и закончилась для Ломаченко пока единственным поражением в его карьере.

Ранее украинец сообщил, что его следующий поединок состоится весной следующего года против мексиканца, а менеджер Салидо Шон Гиббсон заявил, что его протеже намерен проводить те бои, которые интересны болельщикам. Таким, по мнению Гиббсона, является реванш с Франсиско Варгасом (23-2, 17 КО).

Отметим, что в конце 2016 года Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира по версии HBO.