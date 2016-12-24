Реванш Ломаченко-Салидо состоится в марте

Украинский боксер анонсировал предстоящее противостояние.
"Мой следующий бой будет против Салидо. И хотя это пока предварительная информация, надеюсь, что ничего не изменится. Бой состоится в двадцатых числах марта в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе, где живет очень большая мексиканская диаспора", - сообщил Ломаченко.
Напомним, первая встреча Василия Ломаченко и Орландо Салидо состоялась в 2014 году и закончилась для Ломаченко пока единственным поражением в его карьере. Украинец уже заявил, что готов заплатить оппоненту 200 тысяч долларов, если он сможет одержать повторную победу.
В ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.
Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Ломаченко в следующем году планирует провести 3-4 боя.sport.bigmir.net