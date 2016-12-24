Реванш Ломаченко-Салидо состоится в марте

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Украинский боксер анонсировал предстоящее противостояние.

Реванш Ломаченко-Салидо пройдет в США lomachenko.com

Чемпион мира по версии WBO(7-1, 5 КО) рассказал о своем следующем бое.

"Мой следующий бой будет против Салидо. И хотя это пока предварительная информация, надеюсь, что ничего не изменится. Бой состоится в двадцатых числах марта в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе, где живет очень большая мексиканская диаспора", - сообщил Ломаченко.

Напомним, первая встреча Василия Ломаченко и Орландо Салидо состоялась в 2014 году и закончилась для Ломаченко пока единственным поражением в его карьере. Украинец уже заявил, что готов заплатить оппоненту 200 тысяч долларов, если он сможет одержать повторную победу.

В ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Ломаченко в следующем году планирует провести 3-4 боя.