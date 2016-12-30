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Рыбка стал одноклубником Селезнева в Турции

30 декабря в 11:53

Украинский вратарь будет выступать за "Карабюкспор".

Рыбка
Рыбка покинул чемпионат Украины
XSport.ua
Вратарь Александр Рыбка, который покинул киевское "Динамо" на правах свободного агента, продолжит карьеру в турецком "Карабюкспоре".

Футболист подписал предварительный контракт на два года и уже получил клубную футболку. Официально сделка будет оформлена уже в день открытия трансферного окна. Об этом сообщил вице-президент турецкого клуба Толгы Гюла.

Стоит отметить, что Рыбка станет одноклубником украинского форварда Евгения Селезнева, который перешел в "Карабюкспор" из "Шахтера" ранее.

Рыбка является воспитанником "Динамо" и выступал за молодежные команды киевлян до 2009 года, после чего перешел в "Оболонь", а затем в "Шахтер", за который провел свои лучшие матчи. В январе 2014 года "Динамо" вернуло вратаря, но Рыбка проиграл конкуренцию Александру Шовковскому, а позже - Артуру Рудько.

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Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" приняло решение сохранить другого вратаря Максима Коваля до конца сезона.

Fotomac
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Тэги Рыбка Селезнев футбол Карабюкспор
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