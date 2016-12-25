Игрок "Динамо" Хачериди опроверг слухи о возможном переходе в "Зенит"

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Защитник "Динамо" не собирается менять команду в ближайшее время.

Хачериди пока не намерен уходить из "Динамо" ФК Динамо

Защитники сборной Украины Евгений Хачериди опроверг информацию о переговорах с питерским "Зенитом" относительно возможного трансфера.

Журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас сообщил, что "Зенит" предлагает "Динамо" 4 миллиона долларов, но киевляне хотят получить больше за игрока, контракт которого истекает через полтора года.

Сам Хачериди о данной информации ничего не знает:

"Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны "Зенита", ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался".

"Через год - следующей зимой - я смогу подписать предварительный контракт с любым другим клубом, и в июле 2018-го перейти в этот клуб на правах свободного агента. То есть, до возможности не нарушая закон вступать в переговоры с другими клубами у меня остается еще год".

"Готов еще раз повторить сказанное ранее: я счастлив, что играю за киевское "Динамо". И отработаю свой нынешний контракт профессионально до конца. Конечно, если буду и дальше нужен клубу".

29-летний Евгений Хачериди выступает за основной состав "Динамо" с 2009 года. В активе защитника 206 матчей и шесть голов в футболке украинского гранда.

Напомним, ранее "Динамо" в статусе свободного агента покинул Олег Гусев.