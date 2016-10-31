Рыбалка заявил, что в "Динамо" все поддерживают Реброва

Полузащитник киевского клуба прокомментировал ситуацию в команде.

Рыбалка считает, что в "Динамо" все наладится ФК Динамо

Полузащитник "Динамо" Сергей Рыбалка подчеркнул, что все игроки команды поддерживают Сергея Реброва, несмотря на не лучшие результаты киевлян в этом сезоне.

"Как работали два года назад с Ребровым, так же работаем и сейчас. Та критика, которая есть в интернете, она очень сильно влияет на настроение, на Сергея Станиславовича. Ему, возможно, обидно, неприятно читать, что после каждой игры его увольняют. Но все игроки - за тренера. Думаю, все наладится, будем радовать болельщиков игрой", - сказал Рыбалка в интервью программе "Профутбол".

Также полузащитник прокомментировал слова Реброва об отсутствии мотивации у ряда игроков: "В футболе без удачи, без везения тоже нельзя. Два года подряд у нас было какое-то везение, мы и на последних минутах вырывали победы. И все считали, что у всех супермотивация. Да, сейчас, возможно, такой период, что нет той удачи, но мы стараемся на тренировках, работаем. Конечно, тренерам виднее. Если они считают, что кто-то потерял мотивацию, то нужно разговаривать, предпринимать какие-то меры по отношению к тем, кто на их взгляд, потерял мотивацию".

Напомним, "Динамо" отстает на 8 очков от "Шахтера" в Премьер-лиге и занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов после трех туров.