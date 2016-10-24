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Маркевич поддержал Реброва и не рассматривает вариант с "Динамо"

24 октября в 16:11

Экс-наставник "Днепра" уверен, что проблемы киевлян не зависят только от главного тренера.

Маркевич
Маркевич встал на защиту Реброва
ФК Днепр
Мирон Маркевич, который занимает должность главы Комитета национальных сборных ФФУ, не готов обсуждать возможную перспективу работы в киевском "Динамо", пока команду возглавляет Сергей Ребров.

Киевляне переживают кризис, но, по словам Маркевича, Ребров не является главной причиной неудач.

"Здесь не о чем говорить. Ребров работает, пусть работает. Я не рассматриваю такую возможность. И никаких разговоров по этому поводу не было. Я желаю успеха Реброву. Он попал в такую сложную ситуацию, много хороших футболистов ушло и проще свалить все на Реброва".

"Вы понимаете, "Динамо" это "Динамо", это европейский суперклуб, а нынешние игроки не могут выполнить задание, которое стоит перед командой, и дать то, что хотят видеть болельщики", - сказал Маркевич.

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Напомним, "Динамо" потеряло очки во втором кряду матче Премьер-лиги, вновь уступив "Заре" второе место в чемпионате. В последних 10 матчах киевский клуб одержал только две победы.

По материалам: Football24.ua
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Тэги Маркевич Ребров Динамо футбол Премьер-лига
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