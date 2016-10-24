Маркевич поддержал Реброва и не рассматривает вариант с "Динамо"

Экс-наставник "Днепра" уверен, что проблемы киевлян не зависят только от главного тренера.

Маркевич встал на защиту Реброва ФК Днепр

, который занимает должность главы Комитета национальных сборных ФФУ, не готов обсуждать возможную перспективу работы в киевском "Динамо", пока команду возглавляет Сергей Ребров.

Киевляне переживают кризис, но, по словам Маркевича, Ребров не является главной причиной неудач.

"Здесь не о чем говорить. Ребров работает, пусть работает. Я не рассматриваю такую возможность. И никаких разговоров по этому поводу не было. Я желаю успеха Реброву. Он попал в такую сложную ситуацию, много хороших футболистов ушло и проще свалить все на Реброва".

"Вы понимаете, "Динамо" это "Динамо", это европейский суперклуб, а нынешние игроки не могут выполнить задание, которое стоит перед командой, и дать то, что хотят видеть болельщики", - сказал Маркевич.

Напомним, "Динамо" потеряло очки во втором кряду матче Премьер-лиги, вновь уступив "Заре" второе место в чемпионате. В последних 10 матчах киевский клуб одержал только две победы.