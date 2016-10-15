Ротань назвал "Шахтер" "единственной футбольной бизнес-структурой" в Украине

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Полузащитник отметил грамотный подход руководства клуба к ведению дел.

Ротань отметил умение "Шахтера" зарабатывать деньги ua-football.com

Футболист сборной Украины и "Днепра"уверен, что развитие донецкого "Шахтера" можно назвать бизнес-структурой, тогда как другие украинские клубы не способны работать на прибыль.

"Это лучший пример коммерческого проекта, и всем нужно брать пример именно с "Шахтера". Клуб покупает талантливых исполнителей относительно за небольшие деньги и доводит их до топ-уровня, получая большую выгоду от дальнейшей продажи", - сказал Ротань в интервью журналу "Футбол".

"Это единственная команда в Украине, которая соответствует футбольной бизнес-структуре. Есть у меня подозрение, что они и существуют последние два-три года за счет продажи и перепродажи своих футболистов. Может, конечно, я ошибаюсь, но бизнес-структура продолжает работать даже в такое трудное для страны время".

Напомним, прошлой зимой "Шахтер" продал бразильского полузащитника Алекса Тейшейру в китайский "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро.