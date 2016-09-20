Российский "чемпион в отпуске" Дрозд хотел бы встретиться с Усиком

Россиянин считает, что "всем было бы интересно" посмотреть на этот бой.

Дрозд временно не боксирует ntv.ru

(40-1, 28 КО) заявил, что хотел бы выйти в ринг против нового чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика

Российский боксер Григорий Дрозд

"Всем было бы интересно посмотреть на мой бой против Александра Усика. Такой поединок давно обсуждается специалистами в области бокса. Болельщики тоже давно говорят о нашем потенциальном поединке.

Реален ли этот поединок? На этот вопрос сложно ответить. Моя команда не начинала переговоров с командой Усика, даже не планировали это. Но мне бы хотелось выйти в ринг против него. Это было бы очень интересно", - сказал Дрозд.

Также россиянин прокомментировал победу Усика в бою против Гловацки: "Усик не в разы сильнее Гловацки, но подобный исход был ожидаемым, потому что было очевидно, что Усик технически лучше оснащен. И было очевидно, что Усик будет двигаться и танцевать, по сути, так все и вышло. И в конце он здорово прибавил, не оставив шансов сопернику. Усик был сильнее. Это очень громко и ярко. Плюс Гловацки - это не тот парень, про которого можно сказать, что он случайно получил титул".

Отметим, что Дрозд является так называемым "чемпионом в отпуске" по версии WBC. Из-за травм он был вынужден дважды подряд отменить защиту титула и временно освободить свой пояс. Владеет титулом британец Тони Белью.

Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.