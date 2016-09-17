Усик - Гловацки: онлайн-трансляция поединка за титул чемпиона мира

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Украинский боксер в Польше попытается завоевать чемпионский пояс.

Усик и Гловацки выйдут на ринг в Польше K2 Promotions

В польском Гданське состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и обладетелем пояса поляком Кшиштофом Гловацки. ZN.UA проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Букмекеры считают Усика фаворитом боя. Коэффициент на победу украинца - 1,40, тогда как на победу поляка - 3,00. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятной - 21,00

Начало чемпионского боя - после 23.50.