Россия лишена финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира.
Информацию подтвердил Союз конькобежцев России. "Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК", – сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
Напомним, 15 декабря президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила список из 31-го российского спортсмена, которые подозреваются в применении допинга в период с 2011 по 2015 года.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России.
Также Россия была лишена прав на проведение этапа Кубка мира и юношеского ЧМ по биатлону.championat.com