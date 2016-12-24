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Россия лишена финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту

24 декабря в 09:18

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира.

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Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта
ria.ru
Причиной такого решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России. Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.

Информацию подтвердил Союз конькобежцев России. "Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК", – сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Напомним, 15 декабря президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила список из 31-го российского спортсмена, которые подозреваются в применении допинга в период с 2011 по 2015 года.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России.

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Также Россия была лишена прав на проведение этапа Кубка мира и юношеского ЧМ по биатлону.

По материалам: championat.com
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Тэги Россия допинг спорт
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