Романчук завоевал очередное "золото" Кубка мира по плаванию

Украинец выиграл вторую медаль на заключительном этапе сезона.
Романчук опередил всех соперников на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинец показал результат 14:18,53, опередив ближайшего преследователя Гергели Гюрту из Венгрии на 35 секунд. Третье место занял американец Эндрю Джозеф Абруццо (15:04.42).
Дарья Зевина 30 октября медали завоевать не сумела. На стометровке на спине украинка показала восьмой результат, а на дистанции 400 м вольным стилем стала лишь шестнадцатой.
Эта золотая медаль стала шестой подряд для Романчука на этапах Кубка мира. Напомним, ранее украинец уже выиграл "золото" в Гонконге.XSport