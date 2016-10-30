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Романчук завоевал очередное "золото" Кубка мира по плаванию

30 октября в 19:44

Украинец выиграл вторую медаль на заключительном этапе сезона.

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Романчук опередил венгра и американца
fina.org
Украинец Михаил Романчук выиграл вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Гонконге.

Романчук опередил всех соперников на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинец показал результат 14:18,53, опередив ближайшего преследователя Гергели Гюрту из Венгрии на 35 секунд. Третье место занял американец Эндрю Джозеф Абруццо (15:04.42).

Дарья Зевина 30 октября медали завоевать не сумела. На стометровке на спине украинка показала восьмой результат, а на дистанции 400 м вольным стилем стала лишь шестнадцатой.

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Эта золотая медаль стала шестой подряд для Романчука на этапах Кубка мира. Напомним, ранее украинец уже выиграл "золото" в Гонконге.

По материалам: XSport
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Тэги Романчук плавание Зевина
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