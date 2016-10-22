Украинский пловец Романчук взял второе "золото" Кубка мира

Украинцы добыли очередные медали в Сингапуре.
Романчук выиграл "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинец финишировал с результатом 14 минут 15.49 секунды. Вторым стал венгр Гергели Дьюрта (14:40.56), а тройку призеров замкнул японец Масато Сакаи (14:52.20).
Стоит отметить, что в первый день соревнований Романчук финишировал первым на дистанции 400 метров вольным стилем.
В женской части мирового этапа Дарья Зевина к "серебру" (200 м, спина) и "бронзе" (50 метров, спина) первого дня добавила еще одну бронзовую медаль на спине, но на это раз на дистанции 100 метров.
Напомним, ранее Зевина завоевала "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира в Дохе.ZN.UA