Ребров считает, что команда выглядела "очень достойно" против "Бенфики"

Наставник киевлян остался доволен самоотдачей футболистов.

Ребров похвалил игроков за самоотдачу ФК Динамо

Киевское "Динамо" на выезде встречалось с португальской "Бенфикой" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинская командаи имеет минимальные шансы на выход в еврокубковую весну.

Тем не менее, наставник украинского гранда Сергей Ребров остался доволен работой футболистов на поле:

"Я недоволен результатом, как и ребята. Они отдали все силы, старались атаковать. Мы играли против очень сильного соперника. Думаю, мы выглядели очень достойно и могли отнять у "Бенфики" очки. Мне понравилось то, что ребята старались делать, особенно во втором тайме. Мы играем на высочайшем уровне, а дома "Бенфика" вообще играет уверенно. Это влияет на игроков. После пропущенного гола мы старались сравнять счет, было достаточно моментов, но мы их, к сожалению, не реализовали", - сказал Ребров на пресс-конференции.

"Футболисты, которые выходят впервые в таких играх, не показывают свой максимум. Они получают практику. Других игроков у нас нет. Это будет огромный урок для них, это будущее киевского "Динамо". Как будет дальше - зависит от них. А мы шанс даем всем. Сейчас я сосредоточен на игре команды и отдаче каждого. Не думаю, что нужно думать о каких-то очках, сколько хватит для выхода, сколько не хватит. Сейчас важна самоотдача, сегодня она была".

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