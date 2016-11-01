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"Бенфика" - "Динамо": онлайн-трансляция матча

1 ноября в 17:30

Киевляне проведут четвертый поединок в еврокубках текущего сезона.

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"Динамо" проведет второй матч с "Бенфикой"
uefa.com
Сегодня, 1 ноября, киевское "Динамо" на выезде встретится с португальской "Бенфикой" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. ZN.UA проведет текстовую трансляцию матча.

Подопечные Сергея Реброва неудачно проводят текущий сезон в еврокубках, занимая последнее место в группе В с одним очком в активе. Украинской команде не удалось набрать очки в двух домашних встречах, в том числе против португальцев в прошлом туре. Теперь шансы украинского гранда на выход в плей-офф крайне малы.

"Бенфика", в свою очередь, набрала четыре очка и продолжает бороться за первое место в квартете. Победа над "Динамо" на "Олимпийском" стала первой для команды в нынешнем групповом этапе турнира.

Начало матча - в 21:45.

"Бенфика" - "Динамо"

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Бенфика футбол матч Лига чемпионов онлайн
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