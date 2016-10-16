Ребров не согласен, что судьи помогают "Динамо"

Наставник киевлян остался недоволен действиями игроков в матче против "Черноморца".

Ребров назвал первый тайм "безобразным" ФК Динамо

Состоялся очередной матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" в Одессе встречалось с "Черноморцем",. В первом тайме киевлян вывел вперед Мораес, но перед финальным свистком Хачериди головой забил гол в свои ворота.

"Так безобразно играть в первом тайме и давать "Черноморцу" создать столько моментов - не нормально и неприемлемо. Да, во втором тайме они реализовали один свой момент, но столько, сколько мы не реализовали - это, повторюсь, ненормально. Мы все должны задуматься над этим. У нас через три дня игра с "Бенфикой" - нужно пережить сегодняшнюю неудачу и готовиться дальше", - сказал Ребров на пресс-конференции.

В середине первого тайма Евгений Хачериди сбил в своей штрафной форварда "моряков" Алексея Хобленко, но судейский свисток промолчал.

"Нужно посмотреть еще раз видео, по горячим следам я судить не могу. С моей точки я не видел, был ли там фол. По телевизору, конечно, этот момент было видно лучше, мне сейчас сказали, что одиннадцатиметровый был. Вы хотите сказать, что судьи в каждой игре помогают "Динамо"? Я не могу с этим согласиться. Если вы нашли один момент с пенальти, это не значит, что судьи всегда помогают "Динамо". В наших матчах в ворота соперника также зачастую не назначают пенальти - таких примеров достаточно, посмотрите на матчи в начале чемпионата и сравните. Не думаю, что арбитры судят предвзято. Возможно, с того ракурса, где находился судья, он не взял на себя смелость поставить пенальти - не могу сказать наверняка".

Напомним, ранее "Шахтер" также сыграл вничью с "Олимпиком".