Премьер-лига: результаты матчей 9-го тура, видео голов

"Шахтер" продолжает удерживать лидерство, "Заря" уступила второе место "Динамо".
Луганская "Заря" встречалась с донецким "Шахтером" и без арендованных у "горняков" футболистов потерпела минимальное поражение. При этом "Динамо" при тотальном преимуществе обыграло "Звезду" и вернулось на вторую строчку турнирной таблицы. При этом отрыв "Шахтера" от киевлян составляет шесть очков.
"Карпаты" вырвали ничью у "Волыни", преодолев отрицательный баланс очков, а "Черноморец" обыграл "Сталь" и отстает от третьего места всего на три пункта.
Результаты всех матчей
"Сталь" - "Черноморец" - 1:2
Голы: Карикари, 29 - Коркишко, 34, Хобленко, 40
"Днепр" - "Александрия" - 1:4
Голы: Кочергин, 85 - Пономарь, 11, Яремчук, 16, Микицей, 37, Яремчук, 61
"Ворскла" - "Олимпик" - 1:2
Голы: Чеснаков, 45 - Гринь, 39, Шестаков, 83
"Волынь" - "Карпаты" - 1:1
Голы: Петров, 45+3 - Худобяк, 84
"Шахтер" - "Заря" - 1:0
Голы: Феррейра, 56
"Динамо" - "Звезда" - 2:0
Голы: Сидорчук, 20, Цыганков, 57
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