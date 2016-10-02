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Премьер-лига: результаты матчей 9-го тура, видео голов

2 октября в 23:07

"Шахтер" продолжает удерживать лидерство, "Заря" уступила второе место "Динамо".

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"Шахтер" разобрался с "Зарей"
football.ua
1 и 2 октября состоялись шесть матчей десятого тура украинской Премьер-лиги, по итогам которых в первой тройке произошло одно изменение.

Луганская "Заря" встречалась с донецким "Шахтером" и без арендованных у "горняков" футболистов потерпела минимальное поражение. При этом "Динамо" при тотальном преимуществе обыграло "Звезду" и вернулось на вторую строчку турнирной таблицы. При этом отрыв "Шахтера" от киевлян составляет шесть очков.

"Карпаты" вырвали ничью у "Волыни", преодолев отрицательный баланс очков, а "Черноморец" обыграл "Сталь" и отстает от третьего места всего на три пункта.

Результаты всех матчей

"Сталь" - "Черноморец" - 1:2
Голы: Карикари, 29 - Коркишко, 34, Хобленко, 40

"Днепр" - "Александрия" - 1:4
Голы: Кочергин, 85 - Пономарь, 11, Яремчук, 16, Микицей, 37, Яремчук, 61

"Ворскла" - "Олимпик" - 1:2
Голы: Чеснаков, 45 - Гринь, 39, Шестаков, 83

"Волынь" - "Карпаты" - 1:1
Голы: Петров, 45+3 - Худобяк, 84

"Шахтер" - "Заря" - 1:0
Голы: Феррейра, 56

"Динамо" - "Звезда" - 2:0
Голы: Сидорчук, 20, Цыганков, 57

Турнирная таблица

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По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Шахтер футбол Премьер-лига
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