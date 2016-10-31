Ребров надеется, что "Динамо" в Лиссабоне не будет обороняться всю игру

Главный тренер киевлян прокомментировал предстоящий матч.

Ребров настраивает команду играть на победу ФК Динамо

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров поделился мнением о предстоящем матче против "Бенфики" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 1 ноября.

"Это не Кубок и не чемпионат Украины. Здесь собраны лучшие команды Европы, и важно сконцентрироваться на каждом моменте игры. И понимать, против кого мы играем. Но и играть в футбол, а не обороняться всю игру. Завтра об этом поговорим с ребятами. Важно, чтобы они не боялись играть в свою игру. А в том, что они умеют играть в футбол, я не сомневаюсь. И в последних матчах они это доказали. Не только забивая мячи, но и обороняясь всей командой. Что завтра будет не менее важно", - сказал Ребров.

"Чувствуется ли отсутствие лидеров? Ребята получили уверенность, и мне сейчас тяжело сказать, кто у нас лидеры в команде. Лидеры, наверное, те, кто доказывают это своей игрой. Я уверен, что Андрей Ярмоленко - лидер команды, и нам его не хватает. Но в "Динамо" всегда была достаточная конкуренция на каждое место. И молодые игроки это сейчас подтверждают", - также сказал главный тренер "Динамо".

Кроме того, Ребров заявил, что "Динамо" ставит цель выйти из группы: "Мы играем в Лиге чемпионов, и у нас есть шанс, которым мы постараемся воспользоваться. Настраиваем ребят в каждом из трех матчей играть на победу. Но нужно учитывать, против кого мы играем, и выстроить правильный план на игру. Мы ставим цель выхода из группы. И мы будем бороться. Но нужно показывать игру. Уверен, если наши болельщики увидят игру и желание, да еще и победу, - они будут довольны. Результат может быть любой, но важно отдать все силы, чтобы всем было не в чем себя упрекнуть". Читайте также: "Бенфика" - "Динамо": букмекеры считают киевлян аутсайдерами

Напомним, на "Олимпийском" "Динамо" проиграло "Бенфике" со счетом 0:2.