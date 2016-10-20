"Динамо" - "Бенфика": лучшие фото матча

Киевляне проиграли на "Олимпийском" в матче Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на "Олимпийском" принимало "Бенфику". Киевляне проиграли со счетом 0:2.

"Бенфика" забила по голу в каждом из таймов. Сперва Сальвио реализовал пенальти за фол Антунеша, а после перерыва Серви точно пробил по воротам из пределов штрафной. у "Динамо" были шансы, чтобы отыграться, но Ярмоленко и Мораес свои возможности не использовали.

Таким образом, у "Динамо" осталось только 1 очко. Киевляне занимают последнее место в своей группе. У "Бенфики" - 4 очка, у "Бешикташа" - 5, у "Наполи" - 6.