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"Динамо" - "Бенфика": лучшие фото матча

20 октября в 12:49

Киевляне проиграли на "Олимпийском" в матче Лиги чемпионов.

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Фото twitter.com/SLBenfica

Киевское "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на "Олимпийском" принимало "Бенфику". Киевляне проиграли со счетом 0:2.

"Бенфика" забила по голу в каждом из таймов. Сперва Сальвио реализовал пенальти за фол Антунеша, а после перерыва Серви точно пробил по воротам из пределов штрафной. у "Динамо" были шансы, чтобы отыграться, но Ярмоленко и Мораес свои возможности не использовали.

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Таким образом, у "Динамо" осталось только 1 очко. Киевляне занимают последнее место в своей группе. У "Бенфики" - 4 очка, у "Бешикташа" - 5, у "Наполи" - 6.

По материалам: ФК Динамо , twitter.com/SLBenfica ,
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Тэги Динамо Бенфика Лига чемпионов фото
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