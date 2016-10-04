Ракицкий не поможет сборной Украины в матчах с Турцией и Косово

Его место в команде займет Сергей Кривцов.
Наставник национальной команды Андрей Шевченко на его место вызвал партнера Ракицкого по команде Сергея Кривцова.
Стоит отметить, что это уже вторая потеря команды за последние дни - ранее из-за повреждения выбыл полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, а вместо него в расположение сборной прибыл футболист "Зари" Александр Караваев.
Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора ЧМ-2018 против Турции и Косово, которые пройдут 6 и 9 октября соответственно.
Напомним, ранее стало известно, что Украина сыграет с Косово в Кракове на стадионе "Краковия".ФФУ