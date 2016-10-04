Ракицкий не поможет сборной Украины в матчах с Турцией и Косово

Его место в команде займет Сергей Кривцов.

Ракицкий не поможет сборной из-за рецидива травмы ФФУ

В составе сборной Украины произошла вторая замена - расположение команды из-за рецидива травмы бедра покинул центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, передает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Наставник национальной команды Андрей Шевченко на его место вызвал партнера Ракицкого по команде Сергея Кривцова.

Стоит отметить, что это уже вторая потеря команды за последние дни - ранее из-за повреждения выбыл полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, а вместо него в расположение сборной прибыл футболист "Зари" Александр Караваев.

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора ЧМ-2018 против Турции и Косово, которые пройдут 6 и 9 октября соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что Украина сыграет с Косово в Кракове на стадионе "Краковия".