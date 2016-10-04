Караваев заменил Цыганкова в составе сборной Украины

Талант "Динамо" получил травму и не сможет помочь нацональной команде.

Караваев заменил в команде Цыганкова ФФУ

В составе сборной Украины произошла замена - расположение команды покинул полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, а его место займет футболист "Зари" Александр Караваев.

Наставник сборной Андрей Шевченко сообщил, что этот шаг продиктован травмой Цыганкова, который получил ее в матче Премьер-лиги против "Звезды" (2:0).

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора ЧМ-2018 против Турции и Косово, которые пройдут 6 и 9 октября соответственно. Шевченко на пресс-конференции прокомментировал предстоящие поединки:

"На поле Турции нам в первую очередь надо преодолеть барьер турецкой поддержки. В Турции очень горячие болельщики, поэтому с первых минут нам придется выдержать большое давление. Матч с Турцией очень важен и тяжелый для нас во многих отношениях. Но это не значит, что мы выделяем его между остальных. Мы готовимся к поездке в Турцию в обычном режиме и рассчитываем на положительный результат".

"Что касается Косово, то информации все больше и больше, хотя тренерский штаб постоянно дозаявляет новых игроков. Но мы постоянно следим за соперниками, собираем данные, хотя их, конечно, довольно мало. Однако, думаю, для хорошей подготовки нам хватит и собранных сведений".

Напомним, ранее стало известно, что Украина сыграет с Косово в Кракове на стадионе "Краковия".