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ПСЖ объявил о трансфере игрока сборной Германии Дракслера

3 января в 16:25

Состоялся крупный европейский трансфер.

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Дракслер перешел в топ-клуб
PSG
Французский ПСЖ объявил о подписании контракта с немецким полузащитником Юлианом Дракслером. Переход футболиста "Вольфсбурга" подтвердил официальный сайт парижан.

Контракт игрока сборной Германии с чемпионами Франции рассчитан до лета 2021 года. По информации СМИ, "Вольфсбург" получил за своего лидера 42 миллиона евро, а его зарплата в Париже составит 850 тысяч евро в месяц.

Дракслер выступал за "Вольфсбург" с лета 2015 года, когда перешел из "Шальке" за 36 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 23-летнего немца 2 результативные передачи в 13 матчах Бундеслиги. Также полузащитник провел 27 матчей и забил 3 гола в составе сборной Германии.

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Напомним, ранее "Челси" продал полузащитника Оскара в Китай за 71 миллион евро.

По материалам: PSG
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Тэги Дракслер ПСЖ футбол Вольфсбург
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