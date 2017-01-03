ПСЖ объявил о трансфере игрока сборной Германии Дракслера

Состоялся крупный европейский трансфер.

Дракслер перешел в топ-клуб PSG

Французскийобъявил о подписании контракта с немецким полузащитником Юлианом Дракслером. Переход футболиста "Вольфсбурга" подтвердил официальный сайт парижан.

Контракт игрока сборной Германии с чемпионами Франции рассчитан до лета 2021 года. По информации СМИ, "Вольфсбург" получил за своего лидера 42 миллиона евро, а его зарплата в Париже составит 850 тысяч евро в месяц.

Дракслер выступал за "Вольфсбург" с лета 2015 года, когда перешел из "Шальке" за 36 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 23-летнего немца 2 результативные передачи в 13 матчах Бундеслиги. Также полузащитник провел 27 матчей и забил 3 гола в составе сборной Германии.

Напомним, ранее "Челси" продал полузащитника Оскара в Китай за 71 миллион евро.