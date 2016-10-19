Топ Новости
<
>

Президент УЕФА Чеферин посетит Украину

19 октября в 12:33

В ФФУ надеются договориться о возвращении Харькову международных матчей всех уровней.

Павелко Чеферин
Павелко встретится с главой УЕФА
facebook.com/andriy.pavelko
Новый президент УЕФА Александер Чеферин в ноябре приедет в Украину. Об этом сообщил глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Президент УЕФА Александер Чеферин один из первых своих визитов совершит в Украину. Что он мне официально подтвердил на недавней встрече в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Господин Чеферин приедет 11 ноября в Киев, а на следующий день посетит отборочный матч Украина - Финляндия в Одессе, куда официально возвращается международный футбол с участием сборных команд", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Также президент ФФУ выразил надежду, что по итогам встречи с главой УЕФА Украине удастся приблизить Харьков к международным матчам всех уровней: "То, что удалось сделать с Одессой, в ближайшее время повторим и с Харьковом. Решение о товарищеской игре уже утверждено. Вскоре вернем этому городу право принимать официальные международные матчи всех уровней".

Читайте также: Финал Лиги чемпионов в 2018-м году пройдет в Киеве

Напомним, Харьков будет принимать товарищеский матч Украина - Сербия, который состоится 15 ноября.

По материалам: facebook.com/andriy.pavelko
Читайте также
Тэги Чеферин УЕФА ФФУ Павелко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 28.21
Последние новости