Президент УЕФА Чеферин посетит Украину

В ФФУ надеются договориться о возвращении Харькову международных матчей всех уровней.

Павелко встретится с главой УЕФА facebook.com/andriy.pavelko

Новый президент УЕФА Александер Чеферин в ноябре приедет в Украину. Об этом сообщил глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Президент УЕФА Александер Чеферин один из первых своих визитов совершит в Украину. Что он мне официально подтвердил на недавней встрече в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Господин Чеферин приедет 11 ноября в Киев, а на следующий день посетит отборочный матч Украина - Финляндия в Одессе, куда официально возвращается международный футбол с участием сборных команд", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Также президент ФФУ выразил надежду, что по итогам встречи с главой УЕФА Украине удастся приблизить Харьков к международным матчам всех уровней: "То, что удалось сделать с Одессой, в ближайшее время повторим и с Харьковом. Решение о товарищеской игре уже утверждено. Вскоре вернем этому городу право принимать официальные международные матчи всех уровней".

Напомним, Харьков будет принимать товарищеский матч Украина - Сербия, который состоится 15 ноября.