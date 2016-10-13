УЕФА разрешил провести матч Украина - Сербия в Харькове

Товарищеская встреча на стадионе "Металлист" состоится 15 ноября.

Сборная Украины возвращается в Харьков. ФК Металлист

УЕФА разрешил провести товарищеский матч между украинской и сербской сборными в Харькове . Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

"Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко настаивал, чтобы матчи команды проходили именно здесь, чтобы именно харьковские болельщики встретились со сборной. Мы приложим максимум усилий, чтобы сборная Украины чувствовала себя здесь как дома. Эта игра даст возможность в дальнейшем принимать матчи европейских кубков в Харькове любым украинским командам, которые пожелают играть на этом стадионе", - сказал Павелко.

Также глава ФФУ отметил, что 13 октября сборная Украины проведет на стадионе "Металлист" открытую тренировку.

Стоит отметить, что запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО. Читайте также: Сборная не умеет рационально распределять силы - Шевченко

Напомним, 12 ноября сборная Украины проведет матч отбора на ЧМ-2018 против сборной Финляндии. Эта встреча пройдет в Одессе.