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Премьер-лига: результаты матчей 16-го тура, видео голов, таблица

27 ноября в 23:01

"Динамо" и "Шахтер" одержали уверенные победы, а "Заря" снова не сумела взять три очка.

 

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Мораес вышел в лидеры бомбардирской гонки
football.ua
Завершились матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги. Тур начался 26-го ноября, а завершился сегодня, 27-го ноября.

В шести матчах тура было забито 17 голов. "Шахтер" сохранил свой восьмиочковый отрыв от "Динамо", а вот киевский клуб увеличил свое преимущество над "Зарей" до пяти пунктов. "Волынь", "Днепр" и "Карпаты" продолжают находиться внизу турнирной таблицы.

Также стоит отметить хет-трик Мораеса в ворота "Волыни", после которого бразилец вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров, имея в своем активе 9 результативных ударов.

Результаты матчей:

"Сталь" – "Ворскла" - 0:1

Гол: Ребенок, 89

"Черноморец" – "Звезда" - 2:1

Голы: Коркишко, 25, Андриевский, 78 - Билоног, 3

"Волынь" - "Динамо" - 1:4

Голы: Диденко, 6 - Мораес, 21, 71, 90+3, Ярмоленко, 45

"Александрия" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Пономарь, 78 - Матяж, 50 (с пенальти)

"Карпаты" - "Заря" - 2:2

Голы: Худобяк, 12, Бланко-Лещук, 29 - Сухоцкий, 22, Любенович, 90+1

"Днепр" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Коваленко, 36, 39

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Турнирная таблица

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football.ua

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Шахтер Премьер-лига Жуниор Мораес
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