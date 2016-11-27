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Премьер-лига: "Заря" вырывает ничью в матче с "Карпатами"

27 ноября в 19:28

Луганский клуб на последних минутах встречи сумел уйти от поражения в матче с "Карпатами".

 

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Любенович вырывает ничью для "Зари"
football.ua
Состоялся очередной матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" и "Заря" сыграли вничью 2:2.

Старт поединка выдался за хозяевами, которые дважды за полчаса поразили ворота луганчан – это Худобяк сначала забил гол, а после ассистировал Бланко-Лещуку. Стоит отметить, что между этими взятиями ворот сумели отличиться и футболисты "Зари".

Счет 1:2 не устраивал подопечных Вернидуба, и команда с Донбасса все силы бросила на то, чтобы отыграться.

Удалось это лишь в самой концовке встречи, когда Любенович мастерски исполнил штрафной удар. Таким образом, отрыв Динамо от "Зари" увеличился до пяти очков.

"Карпаты" - "Заря"  - 2:2

Голы: Худобяк, 12, Банко-Лещук, 29 - Сухоцкий, 22, Любенович, 90+1

"Карпаты": Пидкивка, Мирошниченко, Зубейко, Лобай, Нестеров, Кравец (Маркович, 66), Клец (Грисьо, 78), Вербный, Костевич, Худобяк, Бланко-Лещук (Чачуа, 39)

"Заря": Шевченко, Сухоцкий (Безбородько, 67), Форстер, Сиваков, Опанасенко, Чайковский, Липартия (Паулиньо, 62), Караваев, Любенович, Петряк (Соболь, 46), Кулач

Предупреждения: Маркович - Любенович, Чайковский

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Напомним, что в 19:30 начнется последний матч 16-го тура, в котором встретятся "Днепр" и "Шахтер".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Заря Карпаты Премьер-лига
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