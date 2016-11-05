Премьер-лига: "Олимпик" в волевом стиле обыграл "Звезду"

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Команда из Кропивницкого упустила три очка в концовке встречи.

"Олимпик" добыл волевую победу ФК Олимпик

Состоялся матч, в котором встречались "Звезда" и "Олимпик". Дончане уступали по ходу матча, но в итоге сумели взять три очка и остаться в первой пятерке турнирной таблицы.

Хозяева поля сумели открыть счет перед самым перерывом, когда Фаворов подхватил мяч на линии вратарской и удачно пробил в угол ворот "Олимпика". Во втором тайме у обеих команд было минимум опасных моментов, а самым активным был автор первого мяча Фаворов, но в других эпизодах ему не хватило точности.

На 77-й минуте "Олимпик" заработал штрафной, Драченко пробил, а на добивании после сэйва от Паста сыграл Петров - 1:1. Второй и победный гол для гостей помог организовать кипер "Звезды" - Поступаленко пробил с дальней дистанции, а Паст не сумел зафиксировать мяч в руках.

"Звезда" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Фаворов, 45 - Петров, 77, Поступаленко, 81

"Звезда": Паст, Баенко, Ковалев (Полегенько, 88), Кучеренко, Калинин (Попов, 66), Фернандес, Щедрый (Загальский, 83), Фаворов, Ситало, Бацула, Мойя

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания (Барановский, 90), Гришко, Петров, Федорив, Доронин, Гошкодеря, Гринь, Поступаленко, Танчик (Иллой-Айет, 73), Лысенко (Драченко, 65)

Предупреждения: Ситало, Баенко, Щедрый, Калинин, Мойя, Ковалев - Доронин, Поступаленко, Федорив

Напомним, во втором матче дня "Карпаты" принимают "Ворсклу".