Премьер-лига: "Олимпик" добыл волевую победу над "Волынью"

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Донецкая команда закрепилась в первой шестерке чемпионата.

"Волынь" остается на дне Премьер-лиги ФК Волынь

Стартовал. Донецкий "Олимпик" в Сумах принимал одного из аутсайдеров чемпионата - луцкую "Волынь", одержав волевую победу.

Гости сумели выйти вперед на 25-й минуте, когда Петров скинул мяч на Дудика, который с десяти метров пробил точно в угол ворот. Однако "Олимпик" сумел отыграться практически сразу, когда Поступаленко завершил розыгрыш углового ударом в касание.

Победный гол дончан после перерыва организовали центральные защитники - Парцвания навесил в штрафную, а Гришко головой отправил мяч в сетку ворот. В последние секунды поединка "Волынь" могла спасти ничью, когда Ляшенко после паса с центра поля вошел в свободную зону и пробил в касание, однако "Олимпик" спасла штанга.

"Олимпик" - "Волынь" - 2:1

Голы: Поступаленко, 31, Гришко, 52 - Дудик, 25

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов, Доронин, Гошкодеря, Гринь (Драченко 86), Поступаленко (Хомутов, 82), Шестаков, Матяж (Танчик, 69)

"Волынь": Марчук, Романюк, Шаповал, Логинов, Шабанов, Герасимюк (Мелинишин, 72), Мемешев, Задерецкий (Ляшенко, 57), Дудик, Деда (Никитюк, 34), Петров

Предупреждения: Танчик, Парцвания - Логинов, Романюк, Мелинишин

Напомним, в других матчах дня "Шахтер" принимает "Черноморец", а "Динамо" сыграет с "Карпатами".