Премьер-лига: "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией"

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Киевляне во втором туре подряд сыграли вничью.

"Александрия" отыгралась в конце матча ФК Александрия

Двенадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжился матчем в Александрии, где местная команда после трех кряду побед в чемпионате принимала действующего чемпиона страны - киевское "Динамо".

"Динамо" не сумело обыграть "Александрию". Киевляне открыли счет в матче после перерыва - Гонсалес получил пас в штрафную от Сидорчука, первым касанием принял мяч плечом, а вторым направил его в ворота. Но динамовцы не удержали победный счет, причем сами себе привезли ответный гол. Рудько, играя на выходе, выбил мяч в бежавшего навстречу Виду, чем воспользовался Пономарь, который в борьбе с хорватским защитником все-таки успел протолкнуть мяч в пустые ворота.

"Александрия" - "Динамо" - 1:1

Голы: Пономарь, 79 - Гонсалес, 52

"Александрия": Леванидов, Микицей, Гитченко, Шендрик, Чеботаев, Запорожан, Козак, Огиря, Грицук (Леонов, 68), Полярус (Старенький, 46), Пономарь (Кулиш, 88)

"Динамо": Рудько, Макаренко, Данило Силва (Корзун, 77), Вида, Морозюк, Рыбалка, Ярмоленко, Буяльский, Сидорчук, Гонсалес (Цыганков, 82), Гладкий (Мораес, 75)

Предупреждения: Микицей, Пономарь, Гитченко - Гладкий, Ярмоленко, Вида

Таким образом, александрийцы впервые в своей истории отобрали у киевлян очки в рамках чемпионата Украины (ранее было 9 поражений в 9 матчах). "Динамо" потеряло очки во втором туре кряду.

Напомним, 22 октября было сыграно два матча Премьер-лиги: "Волынь" разгромила "Днепр", а "Сталь" обыграла "Карпаты".