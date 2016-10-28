Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA

В Сингапуре завершились матчи группового этапа.
Испанка Гарбинье Мугуруса в третьем туре обыграла россиянку Светлану Кузнецову (3:6, 6:0, 6:1), а польская теннисистка Агнешка Радванська выиграла у представительницы Чехии Каролины Плишковой (7:5, 6:3). В следующий этап из этой группы прошли Кузнецова и Радванська, у которых по две победы в трех матчах. У Плишковой и Мугурусы - по одной победе.
В другой группе первое место заняла немка Анжелик Кербер (три победы в трех матчах), а на втором месте финишировала словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (2-1). Румынка Симона Халеп и американка Медисон Киз не смогли пробиться в полуфинал с одной победой в трех играх.
Таким образом, в полуфинале первая ракетка мира Кербер сыграет с Радванськой, а Кузнецова - с Цибулковой. Матчи состоятся 29 октября.
Напомним, в прошлом году победу на Итоговом турнире одержала Радванська.ZN.UA