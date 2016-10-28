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Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA

28 октября в 18:24

В Сингапуре завершились матчи группового этапа.

Радванська теннис
Радванська защищает титул
WTA Tennis
На Итоговом турнире WTA, который проходит в Сингапуре, сегодня, 28 октября, были сыграны заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определились все полуфиналистки.

Испанка Гарбинье Мугуруса в третьем туре обыграла россиянку Светлану Кузнецову (3:6, 6:0, 6:1), а польская теннисистка Агнешка Радванська выиграла у представительницы Чехии Каролины Плишковой (7:5, 6:3). В следующий этап из этой группы прошли Кузнецова и Радванська, у которых по две победы в трех матчах. У Плишковой и Мугурусы - по одной победе.

В другой группе первое место заняла немка Анжелик Кербер (три победы в трех матчах), а на втором месте финишировала словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (2-1). Румынка Симона Халеп и американка Медисон Киз не смогли пробиться в полуфинал с одной победой в трех играх.

Таким образом, в полуфинале первая ракетка мира Кербер сыграет с Радванськой, а Кузнецова - с Цибулковой. Матчи состоятся 29 октября.

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Напомним, в прошлом году победу на Итоговом турнире одержала Радванська.

По материалам: ZN.UA
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Тэги теннис Кербер Кузнецова Радванська Цибулкова WTA
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