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НБА: Лень помог "Финиксу" победить "Майами"

4 января в 16:08

Украинский центровой Алексей Лень почти сделал дабл-дабл.

Лень
Лень набрал 9 очков в матче НБА
ESPN
В очередном поединке НБА "Финикс" встречался с "Майами" и одержал победу со счетом 99:90. Украинский центровой Алексей Лень помог "рептилиям" добиться положительного результата.

Украинец сделал немалый вклад в успех своей команды, набрав 9 очков, сделав 8 подборов и 3 блок-шота за 16 минут игрового времени.

Он попал 4 из 7 бросков с игры, сделал две потери и имел рейтинг полезности +2. Теперь "Финикс" выиграл 8 из 12 игр против команд Восточной конференции, включая результат 7-2 в домашних стенах.

Cтоит отметить, что украинец находится далеко не в лучшей своей форме. В текущем сезоне игрок принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 8,3 очка, а также делая 7,1 подбора и 0,8 передачи за игру.

Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Нынешним летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.

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Напомним, ранее Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА по версии ESPN.

По материалам: sportarena.com
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Тэги НБА баскетбол Лень
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