Украинец Лень вошел в топ-50 лучших легионеров НБА по версии ESPN

Украинский баскетболист является одним из лучших легионеров в НБА.

Лень занял 46-ю строчку nba.com

Центровой "Финикса"включен в рейтинг лучших легионеров НБА по версии ESPN. Украинец расположился на 43-м месте среди иностранцев лиги.

В общем рейтинге всех игроков НБА Леня определили на 165-е место. Лучшим легионером признали Кайри Ирвинга из Австралии. Отметим, что еще один украинский баскетболист, выступающий в НБА Джоэль Боломбой, в топ-50 не попал.

В текущем сезоне Лень принял участие в 29 поединках "Финикса" сделав шесть дабл-даблов, набирая в среднем 8,5 очков, 7,3 подборов и 0,7 передач за матч.

Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.

Напомним, ранее Лень оформил два подряд дабл-дабла в матчах НБА.