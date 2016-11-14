На победу "Ильичевца" в матче Первой лиги было поставлено 255 тысяч долларов

В 2016 году ни на один матч в украинском футболе не ставили столько денег.

"Ильичевец" выиграл со счетом 3:1 ФК Ильичевец

Поединок Первой лиги между "Ильичевцем" и "Горняком-Спорт" мог носить характер договорного. По ходу поединка были зафиксированы рекордные для украинского футбола в 2016 году объемы ставок.

Как сообщает Sport Arena, до начала матча на бирже ставок было поставлено чуть больше тысячи долларов. Но уже в первые 45 минут матча на победу "Горняка-Спорт" по итогам тайма было поставлено 64 тысячи долларов, а половина матча в итоге завершилась победой гостей со счетом 1:0. При этом после пропущенного "Ильичевцем" гола, на бирже начали появляться ставки на победу мариупольцев.

В итоге "Ильичевец" выиграл со счетом 3:1. На момент второго гола хозяев на 82-й минуте игры на их победу было поставлено 213 тысяч долларов, а на момент третьего - более 255 тысяч долларов.



Глава независимой европейской организации Federbet, занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо Баранка уже заявил, что матч был договорным: "Матч "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" был возмутительным договорняком. Они подстроили все. Победу гостей в первом тайме и хозяев в матче, победу хозяев с форой (-1), тотал больше 3,5 гола. Отвратительно".

Отметим, что на матчи Первой лиги, как правило, ставят не более 10-20 тысяч долларов. А рекорд этого года в украинском футболе принадлежал матчу молодежных команд "Стали" и "Металлиста", по ходу которого было поставлено 90 тысяч долларов. Читайте также: Матч молодежных команд "Карпат" и "Олимпика" признан договорным

Напомним, ранее два игрока молодежного состава "Металлиста" получили приговор суда по первому в истории Украины делу о договорном поединке.