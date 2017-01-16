На бой Кличко-Джошуа продано 80 тысяч билетов

Вторая партия тикетов была реализована в течение часа.

Бой Джошуа-Кличко состоится на "Уэмбли" BoxingScene

На бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO между британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем(64-4, 53 КО) уже продано 80 тысяч билетов, об этом сообщает BoxingScene.

Вторая партия билетов, а это 40 тысяч, была раскуплена в течение часа. В результате, общее количество проданных билетов превысило рекорд, установленный Карлом Форчем и Джорджом Гроувсом в 2014-м году.

Напомним, бой экс-короля супертяжелого дивизиона Владимира Кличко против Энтони Джошуа состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли".

На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, который принадлежит британцу, а также пояс WBA Super.

Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря прошлого года именно против Джошуа, но получил травму, в результате чего планы Кличко-младшего изменились.

Ранее сообщалось, что победитель боя должен будет встретиться с кубинцем Луисом Ортисом, который является официальным претендентом на пояс WBA.