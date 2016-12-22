Победитель боя Кличко-Джошуа сразится с Пулевым

В противном случае будет утерян титул IBF.

В 2014-м году Владимир Кличко уже нокаутировал Пулева facebook.com/KlitschkoOfficial

Международная боксерская федерация (IBF) постановила, что победитель поединка между чемпионом мира по этой версии в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и(64-4, 54 КО) обязательно в следующем поединке должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым (24-1, 13 КО). В противном случае Джошуа или Кличко будут лишены пояса IBF.

Отметим, что Кличко и Пулев уже встречались в ноябре 2014-го года, тогда украинец нокаутировал болгарина в 5-м раунде.

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.

Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря именно против Джошуа, но получил травму, в результате чего планы Кличко-младшего изменились.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся на ринге 29 апреля 2017 года в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, который принадлежит британцу, а также пояс WBA Super.

Ранее сообщалось, что победитель этого боя будет обязан провести защиту против кубинца Луиса Ортиса.