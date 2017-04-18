Матч за Суперкубок Украины может пройти в Одессе

Для этого надо подготовить стадион "Черноморца".

Генинсон планирует провести неделю футбола в Одессе Sport Arena

Одесса снова станет местом проведения матча за Суперкубок Украины по футболу, если стадион "Черноморца" будет готов принять это событие. Об этом заявил президентВладимир Генинсон.

"Как и в прошлом году, мы планируем неделю футбола в Одессе. В этом году у нас будет очень много новшеств, мы планируем новый подход. Суперкубок Украины должен превратиться в нечто уникальное, к чему мы будем плавно подводить этот матч. Распиаренный матч за Супербоул в США тоже не за один день строился. У нас будет очень интенсивная неделя с проведением многих мероприятий. Скорее всего, это будет суперматч с супергероями", - сказал Генинсон в эфире телеканала "Футбол 1".

В прошлом году Суперкубок также состоялся в Одессе - тогда "Динамо" одолело "Шахтер" по пенальти (1:1, серия пенальти - 4:3).

Ранее сообщалось, что новый сезон УПЛ должен стартовать 22 июля.