Опубликован рейтинг зарплатных ведомостей ведущих клубов мира.

Средняя зарплата игроков "МЮ" - 6,70 млн евро "Манчестер Юнайтед" платит игрокам больше всех в мировом футболе. Такую информацию по итогам своего исследования опубликовал Global Sports Salary Survey.

Средняя годовая зарплата в "Манчестер Юнайтед" составляет 6,70 миллионов евро. Манкунианцы по этому показателю опережают "Барселону" и "Манчестер Сити".

Топ-10 клубов с наибольшей средней зарплатой игроков

1. "Манчестер Юнайтед" - 6,70 млн евро

2. "Барселона" - 6,56 млн евро

3. "Манчестер Сити" - 6,29 млн евро

4. "Реал" Мадрид - 5,86 млн евро

5. "Челси" - 5,24 млн евро

6. ПСЖ - 5,19 млн евро

7. "Бавария" - 4,82 млн евро

8. "Ювентус" - 4,62 млн евро

9. "Арсенал" - 4,30 млн евро

10. "Ливерпуль" - 3,49 млн евро

В топ-20 также вошли "Рома", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Интер", "Вест Хэм", "Эвертон", "Лестер", "Саутгемптон", "Боруссия" Дортмунд и "Кристал Пэлас". Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-100 клубов с наибольшим доходом от продажи игроков

Напомним, ранее Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 30 лет. Его возглавил Лионель Месси.