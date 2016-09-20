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"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-100 клубов с наибольшим доходом от продажи игроков

20 сентября в 12:44

За последние шесть лет "горняки" заработали на продаже футболистов в топ-чемпионаты больше всех в Украине.

"Шахтер" - "Динамо", футбол
"Шахтер" и "Динамо" зарабатывают на трансферах больше всех в Украине
shakhtar.com
Международный центр изучения спорта CIES опубликовал рейтинг клубов, которые с 2010 по 2016 год получили наибольший доход от продажи игроков в топ-5 европейских чемпионатов. В топ-100 вошли два украинских клуба - "Шахтер" и "Динамо".

"Шахтер" занял в списке 49-е место, продав игроков в лучшие чемпионаты Европы на сумму в 110 миллионов евро. "Динамо" оказалось на 80-м месте, выручив на трансферах футболистов 66 миллионов евро.

Первое место в рейтинге занял "Ливерпуль", который за шесть лет заработал 442 миллиона евро, вторую позицию заняла "Валенсия" (432 миллиона), третью - "Ювентус" (415 миллионов). В пятерку также вошли "Бенфика" (414 миллионов) и "Порту" (382 миллиона).

Смотрите фото: Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья

Напомним, самым дорогим трансфером минувшего летнего межсезонья стал переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

По материалам: CIES
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Тэги Шахтер Динамо трансферы Ливерпуль Ювентус Бенфика Валенсия Порту
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