"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-100 клубов с наибольшим доходом от продажи игроков

За последние шесть лет "горняки" заработали на продаже футболистов в топ-чемпионаты больше всех в Украине.

"Шахтер" и "Динамо" зарабатывают на трансферах больше всех в Украине shakhtar.com "Динамо".

"Шахтер" занял в списке 49-е место, продав игроков в лучшие чемпионаты Европы на сумму в 110 миллионов евро. "Динамо" оказалось на 80-м месте, выручив на трансферах футболистов 66 миллионов евро.

Первое место в рейтинге занял "Ливерпуль", который за шесть лет заработал 442 миллиона евро, вторую позицию заняла "Валенсия" (432 миллиона), третью - "Ювентус" (415 миллионов). В пятерку также вошли "Бенфика" (414 миллионов) и "Порту" (382 миллиона). Смотрите фото: Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья

Напомним, самым дорогим трансфером минувшего летнего межсезонья стал переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".